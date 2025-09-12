13.09.2025 / Declaraciones

Hagman apuntó fuerte contra las políticas de Milei: "Está llevando a la sociedad argentina a un 2001"

El candidato a diputado nacional por la Cuidad de Buenos Aires y dirigente de Patria Grande criticó el rumbo del gobierno de Javier Milei y la situación económica del país.




El candidato a diputado nacional por La Cuidad de Buenos Aires y dirigente de Patria Grande, Itai Hagman, realizó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y la situación económica del país y aseguró que no puede descartar que “esto termine como en 2001”.

“Estamos frente a un gobierno de fragilidad política y escándalos”, aseguró Hagman en diálogo con "Toma y Daca" por AM750.

En la misma línea, marcó que “si el Gobierno no corrige la política económica está llevando a la sociedad argentina a un 2001” y sostuvo que “si lo que hay es un sector del poder económico y el establishment político, donde incluyo desde (Victoria) Villarruel hasta (Mauricio) Macri, y todos conspiran para sacarlo a Milei para hacer un recambio que sea funcional a la casta, a mi esta salida no me gusta”.

Hagman hizo referencia también a la reunión que mantuvo junto a otros candidatos porteños con Cristina Fernández de Kirchner en el que dijo que “el tema principal fue la preocupación sobre el veto a la ley de financiamiento universitario”.

“Analizamos la situación y Cristina nos preguntó cómo venía la sesión y la preparación de la gran movilización que se está construyendo para ese día”, contó a tiempo que dijo que no hablaron sobre Axel Kicillof.

Además, dijo que la elección del domingo fue “contundente” y que el Gobierno hace una lectora errónea del resultado ya que para ellos “la economía anda bien pero falló la política”. “Milei está llevando a cabo un proceso de destrucción de la economía argentina. No es un daño colateral, es el corazón del plan económica”, afirmó.

