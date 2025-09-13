Sadir advirtió sobre la falta de diálogo con el Gobierno nacional

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su preocupación por no haber sido contactado por el presidente Javier Milei. “El diálogo hoy en realidad no está, no hay, porque no nos han llamado. Sí hubo a otros gobernadores, pero a mí todavía no”, admitió en diálogo con Radio Rivadavia.Además, confirmó la conformación de un “frente de gobernadores” que busca competir. “La idea es trabajar en un espacio pensando en construir una alternativa a los dos extremos que hoy están planteados”, explicó.El mandatario jujeño hizo hincapié en la microeconomía. “Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita”, enfatizó.También lanzó una advertencia al oficialismo. “La motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”, remarcó.Sadir remarcó la necesidad de un presupuesto 2026 consensuado con los gobernadores: “El presupuesto es la ley de leyes, orienta qué es lo que el Gobierno nacional piensa hacer el próximo año y permite controlar el gasto. Gobernar sin presupuesto es una muy mala señal para la economía y para los mercados”.Carlos Sadir vaticinó que “están los votos” para insistir con las leyes de financiamiento universitario, ATN y Ley Garrahan: “Entiendo que va a haber una mayoría que va a insistir en voltear esos vetos, porque son temas sensibles e importantes para la sociedad”.Para finalizar, confirmó que en Jujuy el frente Provincias Unidas competirá contra La Libertad Avanza sin acuerdo previo. “Acá vamos divididos, como ya pasó en la elección provincial de mayo que ganamos bien”., sentenció.