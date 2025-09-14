La revista Porvenir presentó su segundo número con el foco puesto en el trabajo

Con la presencia de los candidatos a senador y diputado nacional de Fuerza Patria, Mariano Recalde e Itai Hagman, la revista en papel Porvenir lanzó su segundo número, dedicado a debatir y reflexionar sobre el trabajo en el siglo XXI.“Un trabajador es libre de verdad cuando a fin de mes le sobra plata y puede ahorrar o darse un gusto. La libertad que hoy le propone Milei al pueblo argentino es la del trabajador que termina su jornada y tiene que ir a hacer Uber”, afirmó Recalde durante su discurso de cierre de la presentación que se realizó en Club Caledonia del barrio porteño de Barracas.El candidato a senador nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires también remarcó que “en una relación entre desiguales, la libertad oprime y la ley libera”, y destacó la necesidad de transformar el modelo económico actual.Por su parte, Hagman resaltó el valor estratégico de los debates de la publicación: "Cuando esta pesadilla se acabe, muchas de las discusiones que están en esta revista van a ser muy importantes para nutrir ese programa o proyecto alternativo que tenemos que construir".Porvenir reafirma el compromiso de «"ensar el trabajo como eje de transformación social, en un contexto donde los derechos conquistados están en disputa», bajo la premisa de que «el futuro no se espera: se construye".