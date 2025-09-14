14.09.2025 / CABA

Advierten nuevos despidos en Capital Humano

ATE Capital señaló que "serán 800 trabajadores de planta permanente". "En su mayoría acreditan entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública", detalló.




ATE Capital alertó por la situación de Capital Humano, cartera que preside Sandra Pettovello. La entidad advirtió que habrá una nueva ola de despidos. "Este 15 de septiembre, 800 trabajadores de planta permanente de Capital Humano (ex Desarrollo Social y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) serán despedidos", vaticinó.

Al respecto, precisó: "En su mayoría acreditan entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública. Desde la puesta en la lista de disponibilidad (hace 6 meses) aún no fueron contactadas para su capacitación o reubicación, incumpliendo la Ley Bases que el mismo gobierno impulsó".

"Desde la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- venimos denunciando la ilegalidad y e incumplimiento de la Ley Bases que el Gobierno redactó", aseveró.

"Seguimos trabajando para que se suspendan los efectos de las resoluciones 126/2025 y 130/2025, a través de la presentación de medida cautelar y solicitando al poder legislativo el tratamiento del proyecto de ley para poner un freno a la motosierrra que bajo el discurso del “déficit cero” esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales que llevaba adelante nuestro organismo, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo", remarcó ATE Capital.

