15.09.2025 / JUDICIALES

El empresario libertario que deberá realizar donaciones al Garrahan y a un merendero por amenazar a dirigentes políticos

Se llama Marco Chediek y por una resolución del juzgado de Daniel Rafecas deberá donar 2 millones a cada entidad por haber amenazado de muerte en redes sociales a Grabois, Baradel, el Pollo Sobrero y Hugo Moyano.