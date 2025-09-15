15.09.2025 / JUDICIALES

El empresario libertario que deberá realizar donaciones al Garrahan y a un merendero por amenazar a dirigentes políticos

Se llama Marco Chediek y por una resolución del juzgado de Daniel Rafecas deberá donar 2 millones a cada entidad por haber amenazado de muerte en redes sociales a Grabois, Baradel, el Pollo Sobrero y Hugo Moyano.


Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

3

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

4

El empresario cordobés que deseó desnutrición infantil al Conurbano intentó explicar su insólito posteo pero se embarró más

5

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

Más notas de este tema

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

15/09/2025 - Redes

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

Catalán juró como nuevo ministro del Interior en medio de la creciente tensión con los gobernadores

15/09/2025 - Política

Catalán juró como nuevo ministro del Interior en medio de la creciente tensión con los gobernadores

Otra polémica en el gobierno de Milei: Anses multiplicó pagos a una empresa ligada a Scioli sin licitación

15/09/2025 - ESCANDALO

Otra polémica en el gobierno de Milei: Anses multiplicó pagos a una empresa ligada a Scioli sin licitación

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.