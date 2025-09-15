Otra polémica en el gobierno de Milei: Anses multiplicó pagos a una empresa ligada a Scioli sin licitación

De acuerdo a La Política Online, el gobierno de los hermanos Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El organismo detectó que la Anses multiplicó los pagos a la empresa Linser, propiedad de Luis “Chiche” Peluso, un hombre cercano a Daniel Scioli que ya había sido denunciado por negocios poco claros cuando estuvo al frente de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

La investigación marca que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 Linser recibió $5.477 millones por servicios de limpieza, con un incremento del 225,7% en el valor hora, casi el doble de la inflación. El dato alarmante es que esos pagos se sostuvieron sin ningún tipo de licitación, bajo la figura de “pago por servicios usufructuados”, pese a que el contrato de la empresa había vencido en septiembre de 2021.El esquema de prórrogas y pagos excepcionales se mantuvo incluso después de que, en marzo de 2024, la propia Anses derogara el procedimiento que permitía este tipo de reconocimientos. Según la Sigen, la práctica continúa de facto, lo que deja al descubierto graves irregularidades administrativas.Cabe señalar que el escándalo se suma a otros casos de contratos polémicos y denuncias de retornos en distintas dependencias estatales bajo el gobierno de Milei. La situación resulta más explosiva aún por el contraste con las políticas hacia los sectores más vulnerables: mientras se destina dinero extra a empresas ligadas a viejos socios políticos, el oficialismo veta aumentos jubilatorios aprobados en el Congreso y mantiene congelado el bono que perciben las jubilaciones mínimas.