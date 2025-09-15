15.09.2025 / Política

Catalán juró como nuevo ministro del Interior en medio de la creciente tensión con los gobernadores

El Presidente le tomó juramento como nuevo ministro en una ceremonia que simboliza el retorno formal de la cartera, degradada a secretaría en 2024 tras la asunción de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.




El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes al flamante ministro Lisandro Catalán en el Salón Blanco. El nuevo titular del Ministerio del Interior ya visitó a mandatarios provinciales y transfirió fondos.

"Vamos a tratar de hablar con todos", sostuvo el funcionario en diálogo con la prensa acreditada luego de que el Presidente le tomara juramento.

"Vamos a poner todo el esfuerzo en tener una relación más fluida", añadió en la misma línea, al tiempo que expresó: "Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno".

Catalán venía desempeñándose como vicejefe de Gabinete y colaborador directo de Guillermo Francos. Su designación se oficializó mediante el Decreto 672/2025, publicado en el Boletín Oficial, junto con el DNU 658/2025, que reestructura la Ley de Ministerios y devuelve al Interior el rango ministerial.

En los días anteriores a la jura, el flamante ministro mantuvo encuentros con varios gobernadores en el marco de la "mesa federal". Pasaron por Casa Rosada Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En tanto, el ministro visitó a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Sáenz (Salta).

Según pudo confirmar Ámbito, el viernes Casa Rosada transfirió $12.500 millones a cuatro provincias: Misiones ($4.000.000.000 en concepto de emergencia hídrica), Entre Ríos ($3.000.000.000 por desequilibrio financiero), Santa Fe ($3.000.000.000 por emergencia climática) y Chaco ($2.500.000.000 por emergencia agropecuaria).

