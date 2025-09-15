15.09.2025 / UNIVERSIDADES

El impacto de la ley universitaria es mínimo, apenas 0,08% del PBI, subrayó el decano de Derecho de la UBA

Leandro Vergara encabezó una clase pública en defensa del financiamiento universitario y confió en que diputados rechazará el veto de Milei este miércoles.




La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició este lunes una nueva semana de movilización contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En las escalinatas de la Facultad de Derecho, el decano Leandro Vergara encabezó una clase pública en la que subrayó que el costo de la norma para las cuentas públicas es “mínimo” y alertó sobre el riesgo que corre la educación superior.

“Para este año, que no hay presupuesto, Argentina está funcionando sin Ley de Presupuesto, la incidencia de esta ley para el presupuesto de este año es de 0,08%, de manera que la incidencia en el PBI es mínima”, remarcó Vergara. Y agregó que la norma “funciona de alguna manera como un paliativo” que permite garantizar la continuidad del sistema universitario.

El decano advirtió que el deterioro se notará con el tiempo si no se sostiene la inversión en las casas de estudio. “No es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza. Ahora, por ejemplo, hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando clases, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, señaló.

De cara a la sesión especial convocada en Diputados para este miércoles 17, Vergara se mostró confiado en que el Congreso insistirá con la ley y rechazará el veto presidencial. “Confiamos en que los legisladores que sancionaron una ley por mayoría, transversal a casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos”, afirmó.

La jornada del miércoles tendrá como punto fuerte una nueva Marcha Federal Universitaria que se concentrará a las 17 frente al Congreso y se replicará en distintos puntos del país, en continuidad con las más de 40 clases públicas que la semana pasada colmaron Plaza de Mayo.

Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

3

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

4

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

5

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Más notas de este tema

Fuerza Patria reunió a sus candidatos bonaerenses en el PJ nacional para frenar el ajuste

15/09/2025 - ELECCIONES 2025

Fuerza Patria reunió a sus candidatos bonaerenses en el PJ nacional para frenar el ajuste

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

15/09/2025 - Redes

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

Quiénes son los diputados clave de las provincias de los gobernadores que se reunieron con Milei por los ATN

15/09/2025 - POLÉMICA

Quiénes son los diputados clave de las provincias de los gobernadores que se reunieron con Milei por los ATN

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.