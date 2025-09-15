El impacto de la ley universitaria es mínimo, apenas 0,08% del PBI, subrayó el decano de Derecho de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició este lunes una nueva semana de movilización contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En las escalinatas de la Facultad de Derecho, el decano Leandro Vergara encabezó una clase pública en la que subrayó que el costo de la norma para las cuentas públicas es “mínimo” y alertó sobre el riesgo que corre la educación superior.

“Para este año, que no hay presupuesto, Argentina está funcionando sin Ley de Presupuesto, la incidencia de esta ley para el presupuesto de este año es de 0,08%, de manera que la incidencia en el PBI es mínima”, remarcó Vergara. Y agregó que la norma “funciona de alguna manera como un paliativo” que permite garantizar la continuidad del sistema universitario.El decano advirtió que el deterioro se notará con el tiempo si no se sostiene la inversión en las casas de estudio. “No es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza. Ahora, por ejemplo, hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando clases, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, señaló.De cara a la sesión especial convocada en Diputados para este miércoles 17, Vergara se mostró confiado en que el Congreso insistirá con la ley y rechazará el veto presidencial. “Confiamos en que los legisladores que sancionaron una ley por mayoría, transversal a casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos”, afirmó.