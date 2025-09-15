Se va otra funcionaria clave del FMI y crece la incertidumbre sobre el acuerdo con Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) suma otra baja en su cúpula en medio de la tensión por el nuevo acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión (SPR), comunicó que dejará el organismo antes de fin de año. La economista turca fue una de las voces más críticas del programa con la Argentina y dejó escrito en el acuerdo de abril que la deuda es “prácticamente impagable”.

La salida de Pazarbasioglu se suma a la de la ex número dos del FMI, Gita Gopinath, que dejó su cargo meses atrás para volver a la academia. Ambas renuncias alimentan la percepción de que cada crisis argentina arrastra a los funcionarios que se comprometen con programas inviables. “La sensación en el staff es que cada vez que firman un acuerdo con Buenos Aires, firman también su renuncia”, admitió un técnico del organismo.

De acuerdo a La Política Online, la renuncia golpea en el corazón del organismo. El SPR es considerado el “cerebro” del FMI: define estrategias de préstamos, revisa programas de asistencia y elabora informes con peso de sentencia para los mercados. Bajo la conducción de Pazarbasioglu, este departamento endureció su postura sobre la sostenibilidad de la deuda y exigió reformas más profundas en los países con riesgo de default, entre ellos la Argentina.confió a LPO un técnico del organismo al describir el escenario que dejó planteado Pazarbasioglu. El diagnóstico coincide con los temores de un nuevo incumplimiento para 2026, cuando vencen más de USD 20 mil millones, una cifra que luce inabordable para la administración Milei.