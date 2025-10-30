31.10.2025 / FINANZAS

"El mercado manda": los ADRs argentinos subió hasta 87% y el riesgo país cayó 40%

El resultado electoral impulsó una euforia financiera inédita desde 2019. Bonos y acciones argentinas se dispararon en Wall Street y la Bolsa porteña marcó nuevos récords.




Los mercados cerraron una semana de euforia tras las elecciones legislativas del domingo pasado, en la que el triunfo de La Libertad Avanza provocó un rally histórico en bonos, acciones y ADRs argentinos. El índice S&P Merval superó los 3 millones de puntos —más de 2.000 medido en dólares— y el riesgo país se desplomó casi 40%, perforando los 660 puntos básicos.

Los bonos soberanos en dólares extendieron las ganancias con subas de hasta 2,2% y varios títulos ya rinden por debajo del 10%, un dato que los operadores interpretan como un posible anticipo de la reapertura del acceso al crédito internacional. En la semana, los papeles argentinos acumulan alzas de hasta 30% en Wall Street.

El impulso también alcanzó a los ADRs de empresas nacionales que cotizan en Nueva York, con subas de hasta 87% en el caso del Grupo Supervielle, seguido por Galicia (+8,9%), BBVA (+8,4%), Central Puerto (+8,3%) y Pampa Energía (+7,6%). En promedio, los activos argentinos trepan más de 50% en cinco días.

En la plaza local, el S&P Merval avanzó 7,7% este viernes y consolidó su posición sobre los 3.000.000 de unidades. La tendencia alcista se explica por la recomposición de expectativas de los inversores tras los comicios, que abrieron la puerta a un escenario político y económico percibido como más favorable al mercado.


Lo más leído

1

La CGT advirtió al Gobierno que si la reforma laboral "es para retroceder, no va a haber ninguna negociación"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

Más notas de este tema

¿Qué pasa con el dólar?: fuerte moderación ante la expectativa cambiaria

31/10/2025 - ECONOMÍA

¿Qué pasa con el dólar?: fuerte moderación ante la expectativa cambiaria

Presupuesto educativo: crece nominalmente pero se mantiene muy abajo en relación al PBI

30/10/2025 - EDUCACIÓN

Presupuesto educativo: crece nominalmente pero se mantiene muy abajo en relación al PBI

Milei celebró la visita de Bessent a la Argentina

30/10/2025 - COQUETEO

Milei celebró la visita de Bessent a la Argentina

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.