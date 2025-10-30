"El mercado manda": los ADRs argentinos subió hasta 87% y el riesgo país cayó 40%

Los mercados cerraron una semana de euforia tras las elecciones legislativas del domingo pasado, en la que el triunfo de La Libertad Avanza provocó un rally histórico en bonos, acciones y ADRs argentinos. El índice S&P Merval superó los 3 millones de puntos —más de 2.000 medido en dólares— y el riesgo país se desplomó casi 40%, perforando los 660 puntos básicos.

El impulso también alcanzó a los ADRs de empresas nacionales que cotizan en Nueva York, con subas de hasta 87% en el caso del Grupo Supervielle, seguido por Galicia (+8,9%), BBVA (+8,4%), Central Puerto (+8,3%) y Pampa Energía (+7,6%). En promedio, los activos argentinos trepan más de 50% en cinco días.En la plaza local, el S&P Merval avanzó 7,7% este viernes y consolidó su posición sobre los 3.000.000 de unidades. La tendencia alcista se explica por la recomposición de expectativas de los inversores tras los comicios, que abrieron la puerta a un escenario político y económico percibido como más favorable al mercado.