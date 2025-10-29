Presupuesto educativo: crece nominalmente pero se mantiene muy abajo en relación al PBI

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un incremento real del gasto en educación respecto de 2025, pero su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) se mantendrá en mínimos históricos. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, en un nota detallada por Chequeado, la inversión nacional en el área caerá al 0,73% del PBI, muy lejos del 6% que fija la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006.

“En el Presupuesto 2026 hay una recomposición del gasto educativo, pero los niveles siguen siendo muy bajos. Lo que se espera para 2026 sigue estando muy por debajo de 2023”, señaló Nistal. En comparación con el último año del Frente de Todos, el presupuesto real de la Secretaría de Educación muestra una reducción del 44%.De esta manera, el aumento nominal del gasto educativo no revierte la pérdida acumulada de los últimos años ni modifica la tendencia de desinversión que atraviesa al sistema desde 2018.