15.09.2025 / ELECCIONES 2025

Fuerza Patria reunió a sus candidatos bonaerenses en el PJ nacional para frenar el ajuste


Con la mira puesta en el 26 de octubre, el peronismo bonaerense afianza su estrategia para sumar bancas en Diputados y construir una mayoría que ponga un límite legislativo al ajuste y las reformas de Javier Milei.




En la sede del PJ nacional, en Matheu 130, se realizó una reunión con las y los candidatos de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. El espacio trabaja para fortalecer su representación en la Cámara de Diputados, donde el 26 de octubre se ponen en juego 15 bancas bonaerenses, con el objetivo de articular una mayoría que frene el despliegue del programa de ajuste del gobierno.

La mesa política definió lineamientos de campaña para priorizar la defensa de los derechos laborales, de jubilados y pensionados, de personas con discapacidad y del sistema universitario. El mandato es claro: construir desde el Congreso un dique que impida avanzar contra el ingreso de las familias y que impida al Presidente vetar leyes que pongan freno a medidas consideradas crueles e insensibles con el sufrimiento del pueblo.

Además, se reafirmó el reclamo de “Cristina Libre” y el rechazo a la proscripción de la presidenta del principal partido opositor. Dirigentes y militancia sostienen que Cristina está injustamente detenida hace más de tres meses, y que su libertad es condición para garantizar la plena normalidad democrática.

Participaron Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano, entre otros y otras.

Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

3

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

4

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

5

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Más notas de este tema

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

15/09/2025 - Redes

Coimas en ANDIS: Eduardo Kovalivker cerró su perfil de Instagram en medio del escándalo

Quiénes son los diputados clave de las provincias de los gobernadores que se reunieron con Milei por los ATN

15/09/2025 - POLÉMICA

Quiénes son los diputados clave de las provincias de los gobernadores que se reunieron con Milei por los ATN

El impacto de la ley universitaria es mínimo, apenas 0,08% del PBI, subrayó el decano de Derecho de la UBA

15/09/2025 - UNIVERSIDADES

El impacto de la ley universitaria es mínimo, apenas 0,08% del PBI, subrayó el decano de Derecho de la UBA

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.