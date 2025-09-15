Fuerza Patria reunió a sus candidatos bonaerenses en el PJ nacional para frenar el ajuste

En la sede del PJ nacional, en Matheu 130, se realizó una reunión con las y los candidatos de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. El espacio trabaja para fortalecer su representación en la Cámara de Diputados, donde el 26 de octubre se ponen en juego 15 bancas bonaerenses, con el objetivo de articular una mayoría que frene el despliegue del programa de ajuste del gobierno.

La mesa política definió lineamientos de campaña para priorizar la defensa de los derechos laborales, de jubilados y pensionados, de personas con discapacidad y del sistema universitario. El mandato es claro: construir desde el Congreso un dique que impida avanzar contra el ingreso de las familias y que impida al Presidente vetar leyes que pongan freno a medidas consideradas crueles e insensibles con el sufrimiento del pueblo.Además, se reafirmó el reclamo de “Cristina Libre” y el rechazo a la proscripción de la presidenta del principal partido opositor. Dirigentes y militancia sostienen que Cristina está injustamente detenida hace más de tres meses, y que su libertad es condición para garantizar la plena normalidad democrática.