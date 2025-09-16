Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que fuerzas del Comando Sur realizaron “un segundo Ataque Cinético” contra una embarcación que, según afirmó, transportaba drogas desde Venezuela, y que la operación resultó en la muerte de “tres narcoterroristas”.Trump difundió el mensaje en su red social, acompañado de un video que muestra una explosión y un incendio en la embarcación; en el comunicado subrayó que la acción se efectuó en aguas internacionales y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido.La Casa Blanca y el Comando Sur han presentado la operación como un golpe contra cárteles y “narcoterroristas” que, según el mandatario, representan una amenaza a la seguridad nacional y tenían como destino Estados Unidos. La difusión del video y la caracterización de los fallecidos como “terroristas” fueron parte central del anuncio, aunque en los materiales públicos no se aportaron pruebas independientes de que la embarcación transportara droga.El hecho se produjo en un contexto de creciente tensión en la región: hace pocas semanas Estados Unidos confirmó otro ataque similar en el Caribe que dejó múltiples muertos y generó críticas nacionales e internacionales sobre la legalidad y el alcance del uso de la fuerza en operaciones contra el narcotráfico. Gobiernos regionales, incluido el de Venezuela, calificaron acciones previas como agresiones.