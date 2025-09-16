Complicidad: Cornejo, Frigerio y Zdero respaldaron a Milei durante la presentación del Presupuesto 2026

Tras detallar el Presupuesto 2026 en cadena nacional, los gobernadores de Mendoza, Entre Ríos y Chaco expresaron su respaldo al presidente Javier Milei. Sus mensajes públicos coincidieron con la agenda electoral y remarcaron la alineación con la gestión nacional.
Hoy el Presidente @JMilei anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026. Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en— Leandro Zdero (@LeandroZdero) September 16, 2025
Escuché la cadena nacional del presidente @JMilei presentando el presupuesto 2026.— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 16, 2025
Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente.
Por eso,
Celebro que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos, en el marco del sostenimiento de las metas logradas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, tal como tiene— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 16, 2025
