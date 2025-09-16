Milei se atajó antes de la marcha federal de universidades: Nunca las cerramos

Mientras continúa en Paraguay, tras haber participado del Foro de Emprendedores Industriales en Asunción, el presidente Javier Milei se defendió de las críticas de cara a la marcha de docentes y estudiantes en todo el país al recordar que el cierre de universidades “nunca ocurrió”. “Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, afirmó.En su discurso ante unos 1.500 jóvenes, el mandatario sostuvo que el Gobierno mantiene las partidas vigentes. Sin embargo, insistió en que "no hay nada más aberrante que la justicia social", por considerarla "robo y desigualdad ante la ley". Asimismo, realizó una crítica que recuerda, inevitablemente, el escándalo de coimas en ANDIS que implica a su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina Milei. "Roban a un grupo y se lo van a dar a otro discrecionalmente".En la misma línea, acusó a los socialistas de promover “igualdad hacia abajo” y de violar permanentemente las restricciones presupuestarias.En el Foro, el Presidente también se refirió a la obra pública y anunció que las rutas nacionales serán desarrolladas bajo licitaciones privadas. “Vamos a licitar diez mil kilómetros rentables. Aquellas que no lo sean, se les asignará una partida y el mejor oferente las resolverá”, aseguró, defendiendo la participación del sector privado como una manera de “eficientizar al máximo” los recursos estatales.Las declaraciones del Presidente se dan en la antesala de una jornada clave: la marcha federal de universidades y el debate legislativo en Diputados, donde la oposición intentará avanzar con el financiamiento educativo. La movilización, convocada por diversos gremios y centros estudiantiles, buscará visibilizar la delicada situación que atraviesan las casas de estudio y marcar un contrapunto directo con el relato oficial.