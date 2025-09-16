Lejos de la efusividad habitual y apelando a la moderación, Javier Milei disertó en la CPAC

El presidente Javier Milei participó este martes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay, donde sostuvo que "la justicia social es la política de la envidia y destrucción de una sociedad". Más de una vez, buscó marcar diferencias con lo que calificó como soluciones "intermedias", apelando a que "las terceras vías son inconducentes" y extrayendo citas de sus ídolos intelectuales de la escuela liberal.Milei abrió su exposición con un homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense que fue asesinado la semana pasada. “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, expresó ante un auditorio de alrededor de 1.500 jóvenes.Durante su discurso, el mandatario argentino vinculó su mensaje a la agenda liberal y citó a autores del sector: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”. También, sostuvo que "hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real. Cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”, siguiendo al autor Ludwig Von Mises.En varias intervenciones, Milei contrastó la evolución de Paraguay con la de la Argentina, recordando cifras económicas: “Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia, han logrado que la inflación sea cosa del pasado. Entre 2012 y 2024, Paraguay creció a una tasa anual compuesta del 3,1%, mientras que Argentina decreció al ritmo del 0,1% anual en el mismo período”.El Presidente también reivindicó medidas de su gestión en Argentina: “Pusimos en orden las cuentas del Tesoro Nacional en el primer mes de gestión. A mitad de año pusimos en orden las cuentas del Banco Central y desde ese momento frenamos la emisión monetaria”. Resaltó datos que hoy se ponen en cuestión por los sectores de la oposición, como que "la pobreza pasó del 57% al 30%", y que "los salarios en Argentina estaban en torno a los 300 dólares", al inicio de su gestión, mientras que, según su análisis, hoy estarían "en torno a los 1100 o 1200 dólares”.“Los argentinos ya ensayamos en el pasado cambiar de forma gradual, haciendo concesiones y dejando sin abordar aspectos del pasado que estaban mal. Esa experiencia fracasó y de ello nos tenemos que llevar un aprendizaje. No hay cambio a medias. Viva la libertad, carajo”, concluyó, retomando el espíritu por unos pocos segundos.Tras su exposición en la CPAC, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña. Más tarde, a las 18:30, disertará sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP). Al día siguiente, el miércoles a las 10:15, el mandatario participará de la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, donde dirigirá unas palabras ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 13:30, aunque el horario aún podría modificarse.