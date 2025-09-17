Diputados debate los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

La Cámara de Diputados realizará una sesión especial en el Honorable Congreso de la Nación para tratar de revertir los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica desde las 13. En simultáneo, se llevará a cabo una movilización.La convocatoria fue firmada por 31 diputados de cuatro bloques distintos (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica). La oposición necesita de dos tercios en el recinto, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor, y, de alcanzarlo, las propuestas deberán votarse en el Senado. Mientras que, los rechazos podrían ser 86 para mantener la decisión del Ejecutivo.Uno de los vetos que se tratará es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan y la recomposición del sistema de residencias médicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.Además, está el veto al proyecto impulsado por rectores, es decir, la Ley de Financiamiento Universitario. Buscan tener fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, entre otras cosas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.Pero habrá más temas a tratar y se espera que sesionen hasta pasada la medianoche. También debatirán sobre la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley del DNU, la cual tiene media sanción del Senado.Entre otras cosas, tratarán la declaración de Emergencia de Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.- Rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría - Garrahan (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley)- Rechazo veto a financiamiento universidades (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley)- Pedido de informes verbales a Karina Milei, Lugones y Francos por coimas en la Andis (son tres expedientes) (Se emplaza a las comisiones por mayoría simple ya que no tienen dictámenes)- Nuevo régimen legal para regular los DNU (tiene media sanción del Senado, se debe emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que saque dictámenes)- Comisión investigadora del fentanilo contaminado. Creación. Son cinco expedientes. (Se emplaza a las comisiones, porque no se pudo avanzar esta semana en el dictamen)- Reforma de la Andis (emplazamiento a las comisiones)- Programas/Planes de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Creación (tres expedientes, se emplaza a las comisiones porque no tiene dictamen de Presupuesto)- Rechazo del Decreto de Facultades Delegadas 396-25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR (se exige mayoría simple nada más)- Rechazo del DNU 62-25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género (art 11 de la misma) (se exige mayoría simple)- Rechazo al DNU 0061-25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal (mayoría simple)- Rechazo al Decreto de Facultades Delegadas 0077-25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas (mayoría simple)- Ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica (se emplaza a las comisiones, falta dictamen de Presupuesto)- Ley de Alzheimer (se emplaza a las comisiones, falta el dictamen de Presupuesto)