17.09.2025 / CONGRESO

Diputados debate los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Con una movilización en simultáneo, la oposición buscará revertir el rechazo del Presidente a los aumentos en las partidas de las casas de estudio y el reclamo del Garrahan. También tratarán la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley de DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado.



La Cámara de Diputados realizará una sesión especial en el Honorable Congreso de la Nación para tratar de revertir los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica desde las 13. En simultáneo, se llevará a cabo una movilización.

La convocatoria fue firmada por 31 diputados de cuatro bloques distintos (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica). La oposición necesita de dos tercios en el recinto, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor, y, de alcanzarlo, las propuestas deberán votarse en el Senado. Mientras que, los rechazos podrían ser 86 para mantener la decisión del Ejecutivo.

Uno de los vetos que se tratará es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan y la recomposición del sistema de residencias médicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.

Además, está el veto al proyecto impulsado por rectores, es decir, la Ley de Financiamiento Universitario. Buscan tener fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, entre otras cosas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.

Pero habrá más temas a tratar y se espera que sesionen hasta pasada la medianoche. También debatirán sobre la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley del DNU, la cual tiene media sanción del Senado.

Entre otras cosas, tratarán la declaración de Emergencia de Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.

EL TEMARIO

- Rechazo del veto a la ley de emergencia en pediatría - Garrahan (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley)
- Rechazo veto a financiamiento universidades (se exigen dos tercios para el tratamiento y luego para aprobar la insistencia en la ley)
- Pedido de informes verbales a Karina Milei, Lugones y Francos por coimas en la Andis (son tres expedientes) (Se emplaza a las comisiones por mayoría simple ya que no tienen dictámenes)
- Nuevo régimen legal para regular los DNU (tiene media sanción del Senado, se debe emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que saque dictámenes)
- Comisión investigadora del fentanilo contaminado. Creación. Son cinco expedientes. (Se emplaza a las comisiones, porque no se pudo avanzar esta semana en el dictamen)
- Reforma de la Andis (emplazamiento a las comisiones)
- Programas/Planes de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Creación (tres expedientes, se emplaza a las comisiones porque no tiene dictamen de Presupuesto)
- Rechazo del Decreto de Facultades Delegadas 396-25 que transforma el INA y fusiona INPRES en SEGEMAR (se exige mayoría simple nada más)
- Rechazo del DNU 62-25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género (art 11 de la misma) (se exige mayoría simple)
- Rechazo al DNU 0061-25 que aprueba el estatuto de la Policía Federal (mayoría simple)
- Rechazo al Decreto de Facultades Delegadas 0077-25 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas (mayoría simple)
- Ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica (se emplaza a las comisiones, falta dictamen de Presupuesto)
- Ley de Alzheimer (se emplaza a las comisiones, falta el dictamen de Presupuesto)

Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

3

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

4

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

5

Interna libertaria: Lule Menem responsabiliza a Santiago Caputo por la estrategia fallida de La Libertad Avanza

Más notas de este tema

¿Ex bastión radical?: en un distrito de la Cuarta, Somos Buenos Aires, Fuerza Patria y LLA casi empatados

17/09/2025 - SIGUEN LAS PERLITAS DE LAS LEGISLATIVAS

¿Ex bastión radical?: en un distrito de la Cuarta, Somos Buenos Aires, Fuerza Patria y LLA casi empatados

El Gobierno preparó un megaoperativo con más de mil efectivos en respuesta a la Marcha Federal Universitaria

17/09/2025 - SEGURIDAD

El Gobierno preparó un megaoperativo con más de mil efectivos en respuesta a la Marcha Federal Universitaria

Dónde voto: el padrón electoral definitivo ya está disponible

17/09/2025 - PADRÓN DEFINITIVO

Dónde voto: el padrón electoral definitivo ya está disponible

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.