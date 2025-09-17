Comenzó el paro en el Garrahan: trabajadores se suman a las universidades para movilizar al Congreso

El reclamo se da en la previa de la sesión especial en Diputados, que tratará el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. A partir de las 14, acompañarán la Marcha Federal Universitaria.
1
La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete
3
"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución
4
Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI