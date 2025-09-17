Comenzó el paro en el Garrahan: trabajadores se suman a las universidades para movilizar al Congreso

Comenzó un paro de 24 horas de los trabajadores del Hospital Garrahan en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica.A partir de las 14, acompañarán la Marcha Federal Universitaria. "Se nos trata de gente que no trabaja, de vagos, el Gobierno miente dice cosas que no son, amamos este lugar, ponemos el cuerpo, el alma", expresaron.Todo el país se moviliza contra el desfinanciamiento del Hospital Garrahan y las universidades públicas, empleados, docentes, estudiantes, jubilados, se concentrarán en las inmediaciones del Congreso para rechazar el veto de Javier Milei.A pesar del paro, los trabajadores, garantizan la atención de urgencias e internaciones, los profesionales reclaman un aumento salarial para poder recuperar lo perdido desde 2023.