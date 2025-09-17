UBA rechazó el presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "Ratifica y agrava el ajuste en las universidades"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó este martes el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, que asigna $4,8 billones a las universidades nacionales. Según la institución, la iniciativa “ratifica y agrava el ajuste” sobre la educación superior y amenaza con llevar al sistema a un “nivel de deterioro sin precedentes”.En un comunicado difundido tras el anuncio oficial, la UBA señaló que la propuesta llega después de dos años sin presupuestos aprobados y con prórrogas desactualizadas, en un contexto en el que 2025 registró “la inversión más baja de los últimos 20 años en educación superior”.La universidad advirtió que el proyecto no contempla:- La recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes,- La recomposición de los gastos de funcionamiento,- La actualización de las becas estudiantiles,- La reanudación de obras de infraestructura y mantenimiento paralizadas,Ni un mecanismo que impida la pérdida de valor del presupuesto a lo largo de 2026. Frente a este escenario, la UBA pidió a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento del sistema público. “No al veto. Sí a la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyó el comunicado.