Causa $LIBRA: el juez Lijo declaró la incompetencia de Servini y pasará a manos de Martínez de Giorgi

Lijo fue quien confirmó la incompetencia de la magistrada. Mientras tanto, la comisión investigadora en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei.
1
La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete
3
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
4
"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución