17.09.2025 / Judiciales

Causa $LIBRA: el juez Lijo declaró la incompetencia de Servini y pasará a manos de Martínez de Giorgi

Lijo fue quien confirmó la incompetencia de la magistrada. Mientras tanto, la comisión investigadora en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei.




La jueza María Servini ya no investigará la causa $LIBRA. El juez Ariel Lijo - que la subroga - declaró la incompetencia de la magistrada en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda.

Finalmente, la causa recaerá en el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene una causa similar en la que está imputada Karina Milei.

Para Lijo, que esta reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal Eduardo Taiano.

Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia similar contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. El caso tiene los mismos imputados y se investiga la supuesta estafa tras la publicación que hizo el presidente Javier Milei de la cripto $Libra.

La causa ya había tenido un cambio de juzgado cuando la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente que finalmente pasó a manos de Servini.

Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

3

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

4

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

5

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Más notas de este tema

Caso $LIBRA: la Justicia ordenó peritar los celulares de los implicados en la estafa Mauricio Novelli y Sergio Morales

11/09/2025 - CRIPTOESTAFA

Caso $LIBRA: la Justicia ordenó peritar los celulares de los implicados en la estafa Mauricio Novelli y Sergio Morales

Comisión $LIBRA: Diputados cita a Karina Milei y si no asiste podrían ir legisladores a Casa Rosada para tomarle testimonio

09/09/2025 - Política

Comisión $LIBRA: Diputados cita a Karina Milei y si no asiste podrían ir legisladores a Casa Rosada para tomarle testimonio

El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a recibir la notificación de la Comisión $LIBRA para dar testimonio

09/09/2025 - INVESTIGACIÓN

El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a recibir la notificación de la Comisión $LIBRA para dar testimonio

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.