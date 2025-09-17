Mayra Mendoza: "Vamos a trabajar en la reconstrucción de un proyecto de país"

La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, habló sobre la reunión del PJ nacional en la que se convocó a la movilización del sábado a San José 1111 a 100 días de la condena a Cristina Fernández de Kirchner."Fue una propuesta que vino del Interior de la provincia de Buenos Aires, denominada ‘Leales de Corazón’ desde todos los puntos que quieran salir para acompañar a Cristina”, reveló la jefa comunal sobre la organización de la movilización para el próximo sábado.En ese sentido opinó que la expresidenta "es una mujer que está secuestrada por el poder". "La condena que está cumpliendo es ilegal", sostuvo."No hay que naturalizar ni normalizar esta situación. Cristina está proscripta. Cuando ella planteó que iba a ser candidata en la Tercera sección electoral, a los diez días hubo una embestida del Poder Judicial o de parte del Poder Judicial que actúa como partido, como siempre decimos, porque quieren resolver la política desde la Justicia”, sumó.Y completó: “No tuvimos los bonaerenses la posibilidad de elegirla y hoy está presa. Así que vamos a trabajar en la reconstrucción de un proyecto de país, en la posibilidad de volver a representar para gobernar y para que Cristina esté libre. Porque es como tiene que estar, como se merece estar”.Además, Mayra Mendoza reveló que el 17 de octubre, Día de la Lealtad, el PJ llevará adelante una caravana nacional. También adelantó: "El viernes, dentro de dos días, vamos a tener una reunión con el Gobernador, los intendentes, todos los diputados nacionales para poder seguir trabajando de cara al 26 de octubre”.“Más que nunca hay que poder comprender la situación en la que vivimos, que es muy triste cada día para la vida de nuestros habitantes. Y como militantes políticos tenemos que tener la responsabilidad de estar a la altura de esta situación, de cuidar, de proteger y si uno está todo el tiempo hablando de una interna, que la verdad que no es tal, porque insisto, Cristina es garante de una unidad, la verdad es que estaría siendo completamente irresponsable con lo que necesita nuestra población”, manifestó.