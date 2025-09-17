17.09.2025 / POLÉMICA

Así llegó a la Rosada: Milei reunió a su Gabinete en medio de la derrota parlamentaria por los vetos

El Presidente analizó con sus ministros la votación que repuso el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica del Garrahan. Mientras en el Congreso la oposición celebraba, en la Casa Rosada se blindó el Patio de las Palmeras.






El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión de gabinete de una hora y media en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Acompañado por su hermana Karina, sus ministros y otros funcionarios, el mandatario recibió en simultáneo las noticias de dos votaciones que marcaron un duro revés para su gestión: la oposición volteó sus vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica, que garantiza recursos para el Hospital Garrahan.

El contraste fue inmediato. Cerca de las 17.30, en el Congreso se festejaba con cánticos en defensa de la educación pública, en paralelo a la desconcentración de la multitudinaria Marcha Federal. En la Casa Rosada, en cambio, los funcionarios se retiraban en silencio y sin dar declaraciones, mientras el Patio de las Palmeras permanecía vallado y con fuerte custodia de Casa Militar para impedir el acceso de la prensa acreditada.

Las fuentes oficiales consultadas confirmaron que Milei planea mostrarse este jueves en la Quinta de Olivos, en una foto de campaña junto a su equipo. Allí también seguirá de cerca otro debate clave: el proyecto que limita el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), ya con media sanción del Senado y que ahora será tratado en Diputados.

El clima político se tensó aún más tras la doble derrota parlamentaria, que dejó en evidencia la debilidad del oficialismo en el Congreso y reforzó a una oposición envalentonada por la movilización universitaria y el rechazo social al ajuste en áreas sensibles como la salud y la educación.

