"Es un lindo día": Cristina celebró el rechazo a los vetos de Milei

La ex presidenta de la Nación y actual titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, celebró el revés que sufrió Javier Milei en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. Desde el balcón de su departamento de San José 1111, la ex presidenta saludó a la militancia y sostuvo: “En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”.

La votación en Diputados se dio en un marco de movilización masiva frente al Congreso, con la Marcha Federal Universitaria como telón de fondo. Allí, la oposición logró imponer los dos tercios necesarios y dejó al oficialismo de La Libertad Avanza sin los aliados suficientes para sostener la voluntad presidencial.Los proyectos aprobados contemplan fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan, la recomposición salarial de los trabajadores de la salud y la actualización de las partidas universitarias en base al Índice de Precios, además de la reapertura de la paritaria docente del sector. El desenlace parlamentario, leído como una victoria política del movimiento popular, fortaleció a Cristina en su rol de principal referencia opositora frente al ajuste libertario.