Tras la derrota legislativa en Diputados, Milei encabezará un acto en Córdoba

Tras la derrota legislativa, el mandatario asistirá al encuentro que se llevará a cabo en el auditorio Juan Bautista Alberdi alrededor de las 12. Será una nueva visita a la provincia conducida por Martín Llaryora, a la que ya había viajado en julio para pronunciar un discurso en el evento La Derecha Fest, organizado en el hotel Quorum, además de otras presencias anteriores en ese territorio.En diciembre de 2024, Milei también había inaugurado la Bolsa de Comercio de Córdoba, en un acto en el que estuvo acompañado por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el presidente de la entidad, Manuel Tagle. En aquel momento, lanzó un mensaje directo: "El ajuste no lo pagaron los jubilados, sino el choreo de la política". Y en esa línea, añadió: "Dijeron que el ajuste lo pagó la gente y no la casta. Dijeron que el ajuste lo pagaron los jubilados. Hay que ser mentiroso e inmoral y sinvergüenza para decir algo así. El gasto público cayó 30% en términos reales".En el plano electoral, el Presidente también aprovechó su visita de julio para mostrarse confiado de cara a los comicios legislativos y sostuvo durante su discurso en La Derecha Fest que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre".