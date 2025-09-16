17.09.2025 / POLÉMICA

El endeudador serial se cruzó con Yacobitti en la previa a la Marcha Federal


El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, apuntó contra el radical por su salario en la UBA y el vicerrector lo acusó de “mala persona”. El cruce se dio en medio de la tensión política por la movilización universitaria.





En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce con el dirigente radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. El enfrentamiento se produjo en redes sociales, donde ambos intercambiaron acusaciones por los ingresos que percibe el funcionario universitario.

Caputo buscó instalar que Yacobitti gana seis veces más que un ministro del Poder Ejecutivo. “Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro, que cobramos lo mismo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”, lanzó el titular del Palacio de Hacienda en respuesta a las críticas que había formulado el radical sobre el manejo de los fondos educativos.

La contestación no se hizo esperar. “Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona”, retrucó Yacobitti, quien además publicó recibos de sueldo que muestran montos netos a cobrar de 1.817.751 y 461.090 pesos, lo que sumaría alrededor de 2,3 millones.

Lejos de retroceder, Caputo insistió con la carga política de su planteo: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto”. Y cerró el cruce con un mensaje directo a la oposición: “El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos en diciembre de 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.

Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

3

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

4

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

5

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Más notas de este tema

Casa Rosada en alerta por diputados cercanos al oficialismo que, en complot con la oposición, rechazarían los vetos

17/09/2025 - EXPECTATIVA

Casa Rosada en alerta por diputados cercanos al oficialismo que, en complot con la oposición, rechazarían los vetos

Diputados prevé una sesión maratónica para debatir los vetos de Milei, el límite a los DNU y varios proyectos sensibles

17/09/2025 - TEMARIO

Diputados prevé una sesión maratónica para debatir los vetos de Milei, el límite a los DNU y varios proyectos sensibles

Argentina con Cristina: a 100 días de la condena, convocan a movilizarse en San José 1111

16/09/2025 - CRISTINA

Argentina con Cristina: a 100 días de la condena, convocan a movilizarse en San José 1111

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.