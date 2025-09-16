El endeudador serial se cruzó con Yacobitti en la previa a la Marcha Federal

En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce con el dirigente radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. El enfrentamiento se produjo en redes sociales, donde ambos intercambiaron acusaciones por los ingresos que percibe el funcionario universitario.

La contestación no se hizo esperar. “Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona”, retrucó Yacobitti, quien además publicó recibos de sueldo que muestran montos netos a cobrar de 1.817.751 y 461.090 pesos, lo que sumaría alrededor de 2,3 millones.Lejos de retroceder, Caputo insistió con la carga política de su planteo: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto”. Y cerró el cruce con un mensaje directo a la oposición: “El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos en diciembre de 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.