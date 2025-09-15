17.09.2025 / TEMARIO

Diputados prevé una sesión maratónica para debatir los vetos de Milei, el límite a los DNU y varios proyectos sensibles

La oposición en la Cámara baja convocó para el miércoles 17 de septiembre a una sesión especial con un extenso temario. El foco estará puesto en los vetos presidenciales a leyes clave, en recortar el margen de los DNU y en la creación de comisiones investigadoras sobre temas que incomodan al oficialismo.




La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de alta tensión en la que se discutirán los vetos que Javier Milei aplicó a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. En ambos casos, el Ejecutivo alegó que se trataba de normas con un costo fiscal “excesivo”, aunque la oposición advierte que esas medidas afectan directamente al sistema educativo y a la atención de la salud infantil.

La sesión también contempla avanzar en proyectos que buscan limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, con cambios que ya cuentan con media sanción del Senado. El objetivo de los bloques opositores es restringir las atribuciones del Poder Ejecutivo y reforzar el control parlamentario.

A la par, se pondrá en debate la citación de funcionarios del Gobierno a dar explicaciones en el recinto. Figuran en la lista la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por audios que los vinculan con presuntos pagos ilegales. También se pedirá la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y responsables de la ANDIS para responder por denuncias de contrataciones irregulares.

Entre los expedientes a tratar se destacan la conformación de comisiones investigadoras sobre la distribución de fentanilo adulterado en el sistema de salud y sobre el rol de la ANMAT. Pero también, figuran iniciativas vinculadas a la reforma de la ANDIS, la prevención del embarazo adolescente, la transformación de organismos técnicos como el INA y el INPRES, y la revisión de estatutos de fuerzas de seguridad y de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

A eso, se añade la discusión de una Ley de Emergencia en Ciencia y Técnica y un proyecto sobre Alzheimer. Para que prospere el rechazo a los vetos presidenciales, la oposición deberá alcanzar los dos tercios de los votos bajo la presión de una multitud que aguardará afuera del Congreso en defensa de la salud y la educación pública, un desafío complejo para el oficialismo que apuesta a retener aliados y negociar concesiones en el Presupuesto 2026.

