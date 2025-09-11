18.09.2025 / ETAPA FINAL

Juicio por el atentado a Cristina: este jueves, la defensa de Sabag Montiel realizará sus alegatos

El proceso en Comodoro Py avanza hacia su etapa final, con la exposición de los defensores de los acusados por el intento de asesinato a la expresidenta en 2022.




En el marco de la reanudación del juicio contra "la banda de los copitos" por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner dentro del tribunal federal Comodoro Py, la defensa del principal acusado Fernando Sabag Montiel presentará sus alegatos de clausura. La audiencia, que debía realizarse la semana pasada, se inició finalmente con la presentación de la defensora oficial Fernanda López Puleio.

La abogada sostuvo que “en este alegato vamos a contrariar las acusaciones a las que arribaron las acusadoras privadas y públicas”. Y agregó: “Hay aspectos del alegato de la querella que van a ser coincidentes con el abordaje nuestro y en cambio hay aspectos importantes de la fiscalía que en cierta forma demuestran una contrariedad en su razonamiento probatorio”.

El cronograma prevé que el jueves 25 de septiembre expongan Eduardo Chittaro, abogado de la otra acusada, Brenda Uliarte, y Gastón Marano, representante de Gabriel Nicolás Carrizo. Este último ya fue excarcelado en la última audiencia, luego de que la fiscalía retirara la acusación en su contra. La absolución, en su caso, se confirmará recién en el veredicto.

Tras el cierre de los alegatos, los tres acusados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia. Según fuentes judiciales, el fallo podría conocerse hacia fin de mes o en los primeros días de octubre.

En su alegato previo, la fiscal Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel de “homicidio triplemente agravado por alevosía mediando violencia de género en la modalidad de violencia política en grado de tentativa, por el uso de arma de fuego”, y reclamó 15 años de prisión, unificados con una condena previa a cuatro años por distribución de material pornográfico. De esa manera, solicitó que la pena total sea de 19 años.

Los abogados de Cristina Kirchner, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, también reclamaron condenas para Sabag Montiel y Uliarte. Ubeira señaló: “Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa en su contra. No somos lo mismo”. Aldazabal, en tanto, remarcó que “no solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”, al enmarcar el hecho dentro de una “cultura de odio”.

