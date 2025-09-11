14.09.2025 / Declaraciones

Kicillof defendió a Cristina Kirchner: Presa por causas absolutamente armadas

“La voy a ir a visitar“, aseguró el gobernador bonaerense. Además, remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional "cambie" y "gobierne para las mayorías".




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner “está presa por causas que fueron absolutamente armadas”.

"No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar", comentó Kicillof sobre el diálogo con Cristina Kirchner tras el triunfo bonaerense. Reconoció que ella "mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar ella", lo que demuestra su influencia en momentos clave.

En diálogo con Clarín, Kicillof destacó el modelo de un Estado presente, contrastando con la visión del oficialismo. Enfatizó la necesidad de que el Gobierno nacional "cambie" y "gobierne para las mayorías".

"En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante", señaló. En ese sentido, remarcó que la demanda en los hospitales públicos aumentó un 30% desde la llegada de Milei, ante la crisis de la medicina privada.

El gobernador bonaerense también cuestionó al endeudamiento con el FMI, calificó el préstamo de Macri de "tragedia" y señaló aque el Fondo debería "sentarse en una mesa a hablar de esto sobre una deuda que a todas luces es impagable".

Sobre el futuro de la conducción del peronismo, Kicillof se mostró cauto, aunque con un claro posicionamiento. "Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", afirmó.


Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

3

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

4

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

5

LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

Más notas de este tema

Se realizará la primer audiencia para definir lo que pasará con los bienes de Cristina Kirchner

11/09/2025 - DECOMISO

Se realizará la primer audiencia para definir lo que pasará con los bienes de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner cruzó a Milei por el escándalo de las coimas en ANDIS: Spagnuolo te avisó y, hermano, no hiciste nada

22/08/2025 - CHE MILEI

Cristina Kirchner cruzó a Milei por el escándalo de las coimas en ANDIS: Spagnuolo te avisó y, hermano, no hiciste nada

Juicio por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner: este miércoles la fiscalía presenta sus alegatos

20/08/2025 - RECTA FINAL

Juicio por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner: este miércoles la fiscalía presenta sus alegatos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.