Cristina Kirchner comparó a Milei con Macri y le recomendó que "largue los libros: ¿Tanto lío para decir lo mismo?

Ay Milei ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

La expresidentacruzó al presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026 y afirmó que “lo peor ya pasó”. “¿En serio que lo peor ya pasó? Dale. ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?”, apuntó en X.En su publicación, la líder política calificó la situación económica actual como “una verdadera bomba de tiempo” y criticó el rol del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo: “Es todo tan igual, que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía, si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase. ¡Bingo hermano!”.Asimismo, la exmandataria puso en duda la sostenibilidad del equilibrio fiscal que celebra el gobierno de Milei. “Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo. El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, ironizó.“Muchos ya entendieron que la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida. Mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia, la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila”, señaló en el posteo, contemplando los resultados de las elecciones bonaerenses donde el peronismo derrotó a La Libertad Avanza por amplia diferencia.Sin embargo, Cristina valoró el cambio de tono del Presidente en cadena nacional, que evitó los insultos y gritos habituales, aunque insistió en que no basta con la forma: “No es menor. Pero ojo, que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo”, advirtió.Finalmente, le recomendó comenzar a pensar en una "política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo". "Haceme caso, largá los libritos de la Escuela Austríaca", chicaneó.