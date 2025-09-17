La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa ANDIS y Spagnuolo deberá definir si colabora en la causa

Este jueves por la mañana, la Justicia levantó el secreto de sumario en la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del juez federal Sebastián Casanello junto a la fiscalía de Franco Picardi. El levantamiento del secreto de sumario permitirá a los imputados, incluidas sus defensas, acceder a todas las pruebas reunidas hasta ahora, como declaraciones, pericias sobre dispositivos electrónicos y documentación contable. Además, abrirá la posibilidad de que Diego Spagnuolo evalúe solicitar la figura de colaborador, lo que le permitiría aportar información clave a cambio de beneficios procesales, como la reducción de una eventual pena.El expediente incluye declaraciones de imputados y testigos, pericias sobre computadoras y celulares, así como registros de ingresos a domicilios privados. Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, detallan supuestas irregularidades en la distribución de fondos.La investigación comenzó tras la denuncia de Gregorio Dalbón y menciona a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, luego de la difusión de audios donde figuran sus nombres, e incluso, la voz de la misma Secretaria de la Presidencia. En consecuencia, la fiscalía ordenó su transcripción, mientras que defensas y organizaciones civiles pidieron peritajes para verificar la autenticidad de las grabaciones.La defensa de la droguería Suizo Argentina solicitó la nulidad de los audios, argumentando que las operaciones ya habían sido investigadas en una causa archivada.Los allanamientos realizados en residencias de exfuncionarios y empresas vinculadas permitieron secuestrar sumas millonarias y documentación clave. Entre los inmuebles inspeccionados se encuentran propiedades en Nordelta, Pilar y El Paso Country Club, además del servidor de Suizo Argentina.El viernes pasado, los abogados de Spagnuolo renunciaron por “motivos personales”. En tribunales declaró Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, quien confirmó que Spagnuolo le había narrado hechos similares a los difundidos en los audios, sobre el destino de los fondos de la ANDIS.