Francos intentó desligar al Gobierno del caso de coimas en ANDIS: No tenemos idea, nunca hubo corrupción

El jefe de Ministros, Guillermo Francos, salió a despegar nuevamente al Gobierno del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpicaron directamente sobre Karina Milei. “No tenemos ni idea, pero estamos seguros de que no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción”, afirmó en una entrevista con BorderPeriodismo.El funcionario sostuvo que hasta el momento lo único incorporado a la causa son “audios de un señor que dice frente a alguien que pasa esto”. Y planteó dudas sobre la veracidad del material: “¿Esos hechos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio, ha especulado de alguna manera, ha buscado más influencia? La verdad que no sabemos”.Desde Casa Rosada atribuyen la filtración a una maniobra política en plena campaña electoral. “Creo que fue una operación generada para golpear al Gobierno. Yo creo en el Presidente”, remarcó Francos, en un intento de cerrar filas en torno a Milei en medio de la polémica.UNIVERSIDADESEl jefe de Gabinete también se refirió a la situación en el Congreso, donde la oposición intentará insistir con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica vetadas por el Ejecutivo. Según admitió, el oficialismo atraviesa un panorama complejo: “No estoy seguro de que podamos lograrlo”.En ese sentido, advirtió que la previa a la Marcha Federal estará atravesada por un clima de fuerte disputa política. “El Congreso está compuesto por políticos que están próximos a una elección que consideran muy importante, entonces van a hacer lo posible por generarle daño al Gobierno, sin pensar que es generarle daño al país”, lanzó.