Coimas en ANDIS: esta semana abrirán el secreto de sumario y Spagnuolo tendría acceso al expediente

El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello levantarán este jueves el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).Durante las semanas de secreto, la última realizó allanamientos y secuestros de documentación, entre ellas carpetas, papeles y dispositivos electrónicos vinculados a la compra de medicamentos. Los investigadores buscan determinar si existió un sistema de retornos ilegales a cambio de contratos con sobreprecios, con especial atención a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que acumuló convenios por más de $55.000 millones con la ANDIS.Si bien, el plazo del secreto de sumario llega a su fin este jueves, podría haber excepciones en caso de surgir nuevos imputados que justifiquen su extensión. Ese día, los involucrados podrán conocer las pruebas recopiladas, el papel del audio cuestionado y los fundamentos con los que el fiscal Picardi sostendrá las posibles imputaciones.Spagnuolo fue removido del cargo el 20 de agosto tras filtrarse audios en los que hablaba de coimas que involucrarían a altos dirigentes del Gobierno, entre ellos Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Desde Suizo Argentina negaron irregularidades: afirman que “nunca ofertaron con sobreprecios”. Paralelamente, la Justicia analiza la declaración patrimonial del exfuncionario, donde hallaron 80 mil dólares y 2 mil euros en una caja de seguridad, pese a haber declarado solo 25 mil al asumir.El caso también rastrea los registros de ingreso a los countries donde viven Spagnuolo y Daniel Garbellini, quien fue su mano derecha en la ANDIS, para determinar si recibieron políticos, funcionarios o empresarios farmacéuticos. Asimismo, el exasesor libertario y fundador de La Derecha Diario Fernando Cerimedo, declaró que Spagnuolo le confesó la existencia de un esquema de corrupción, aunque niega haber grabado las conversaciones filtradas.Desde el inicio de la causa, Picardi impulsó medidas patrimoniales y análisis de contratos para reconstruir la presunta ruta de sobornos. Se requirió el servidor informático de la droguería, correos internos y toda la documentación que la vincula con la ANDIS. El objetivo es determinar si hubo sobreprecios en la adquisición de medicamentos y si los procesos cumplieron las normativas vigentes o fueron parte de un esquema de direccionamiento de beneficios.