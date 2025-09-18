Con datos y gráficos, Petro cruzó a Milei y dejó en offside su modelo económico

El presidente colombiano comparó en redes la performance financiera de su país con la de la Argentina y apuntó directo al credo libertario. “Está es la economía colombiana comparada con la economía argentina. Un modelo económico de derechas, uno progresista. Juzguen ustedes”, escribió al difundir dos gráficos de CELAG.
Está es la economía colombiana comparada con la economía argentina.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 18, 2025
Un modelo económico de derechas, uno progresista. Juzguen ustedes. pic.twitter.com/r7wU0cHpyA
