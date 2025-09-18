18.09.2025 / EL DÓLAR SUPERÓ EL TECHO DE LA BANDA

¿Coincidencia?: se cayó la app del Banco Galicia y la bronca estalló en redes donde la web quedó como alternativa

Durante la mañana y el mediodía del jueves, clientes del Banco Galicia reportaron que la aplicación móvil y la plataforma para empresas, Office Banking, no cargaban ni permitían acceder a las cuentas. En X se multiplicaron mensajes como “qué desastre” o “prendan la app loco”, con quejas por pagos y transferencias frenados.




La entidad admitió un “inconveniente general” que afectó a la app móvil y al Office Banking. Mientras el servicio permaneció caído, recomendó operar por el sitio web y validar transacciones con el Token Galicia.


El banco reconoció el problema y comunicó un “inconveniente general”, al tiempo que aseguró que su equipo técnico trabajaba para resolverlo “lo antes posible”. En paralelo, el área de atención respondió posteos en redes y pidió disculpas a los usuarios afectados.

Como vía de contingencia, la entidad informó que Online Banking en su versión web seguía operativo. Indicó ingresar a través de un navegador al sitio galicia.ar y, para operaciones que exigen código de seguridad, abrir la app únicamente para consultar el Token Galicia y cargar ese número en la página para validar la transacción.

Hay que resaltar que la caída expuso otra vez la fragilidad de los canales digitales de la banca privada en días de alta demanda. Con la app fuera de servicio y el Office Banking inhabilitado, miles de clientes dependieron del canal web para sostener su operatoria cotidiana. Coincidencia o irregularidad a propósito. 

Lo más leído

1

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

3

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

4

La motosierra avanza: el Gobierno aplicó un recorte de $500.000 millones sobre partidas de Educación

5

Interna libertaria: Lule Menem responsabiliza a Santiago Caputo por la estrategia fallida de La Libertad Avanza

Más notas de este tema

El desempleo se mantuvo en 7,6% durante el segundo trimestre, pero creció el trabajo informal

18/09/2025 - Economía

El desempleo se mantuvo en 7,6% durante el segundo trimestre, pero creció el trabajo informal

Marra estalló por el dólar a $1.500 y disparó contra un sector del Gobierno

18/09/2025 - POLÉMICA

Marra estalló por el dólar a $1.500 y disparó contra un sector del Gobierno

Con datos y gráficos, Petro cruzó a Milei y dejó en offside su modelo económico

18/09/2025 - CRÍTICA CONTUNDENTE

Con datos y gráficos, Petro cruzó a Milei y dejó en offside su modelo económico

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.