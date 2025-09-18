¿Coincidencia?: se cayó la app del Banco Galicia y la bronca estalló en redes donde la web quedó como alternativa

Durante la mañana y el mediodía del jueves, clientes del Banco Galicia reportaron que la aplicación móvil y la plataforma para empresas, Office Banking, no cargaban ni permitían acceder a las cuentas. En X se multiplicaron mensajes como “qué desastre” o “prendan la app loco”, con quejas por pagos y transferencias frenados.
