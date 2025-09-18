¿Coincidencia?: se cayó la app del Banco Galicia y la bronca estalló en redes donde la web quedó como alternativa

La entidad admitió un “inconveniente general” que afectó a la app móvil y al Office Banking. Mientras el servicio permaneció caído, recomendó operar por el sitio web y validar transacciones con el Token Galicia.

El banco reconoció el problema y comunicó un “inconveniente general”, al tiempo que aseguró que su equipo técnico trabajaba para resolverlo “lo antes posible”. En paralelo, el área de atención respondió posteos en redes y pidió disculpas a los usuarios afectados.Como vía de contingencia, la entidad informó que Online Banking en su versión web seguía operativo. Indicó ingresar a través de un navegador al sitio galicia.ar y, para operaciones que exigen código de seguridad, abrir la app únicamente para consultar el Token Galicia y cargar ese número en la página para validar la transacción.