Marra estalló por el dólar a $1.500 y disparó contra un sector del Gobierno

El ex legislador porteño y paria libertario se posicionó como una de las voces más críticas ante la escalada, mientras en el oficialismo se multiplican las señales de tensión por la volatilidad cambiaria. La reacción de Marra dejó expuesta la fragilidad de la estrategia de flotación administrada en un contexto de expectativas recalentadas.




El ex referente de La Libertad Avanza reaccionó a la trepada del tipo de cambio y dejó un mensaje de alto voltaje político. La suba forzó al Banco Central a vender US$53 millones para frenar al mayorista, que cerró en $1.474,5.

El Banco Central intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios y vendió US$53 millones para contener la escalada del dólar mayorista, que cerró la jornada del miércoles en $1.474,5. La conducción de Santiago Bausili buscó evitar que la divisa superara el techo de la banda de flotación, en la primera intervención desde que se implementó ese esquema.

En ese escenario, Ramiro Marra apuntó fuerte contra el Gobierno nacional y encendió las redes. “DÓLAR A 1500, sáquenme el celular porque si tuiteo la mando bien a la mierda”, escribió en X, marcando distancia del rumbo económico tras la disparada del tipo de cambio.


