Marra estalló por el dólar a $1.500 y disparó contra un sector del Gobierno

El ex referente de La Libertad Avanza reaccionó a la trepada del tipo de cambio y dejó un mensaje de alto voltaje político. La suba forzó al Banco Central a vender US$53 millones para frenar al mayorista, que cerró en $1.474,5.

El Banco Central intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios y vendió US$53 millones para contener la escalada del dólar mayorista, que cerró la jornada del miércoles en $1.474,5. La conducción de Santiago Bausili buscó evitar que la divisa superara el techo de la banda de flotación, en la primera intervención desde que se implementó ese esquema.En ese escenario, Ramiro Marra apuntó fuerte contra el Gobierno nacional y encendió las redes., escribió en X, marcando distancia del rumbo económico tras la disparada del tipo de cambio.