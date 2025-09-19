El reclamo de Massot a Milei: No podemos vivir con los dólares prestados

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) lanzó duras críticas a la política cambiaria del presidente Javier Milei y reclamó un giro en la estrategia económica. “El Gobierno debe revisar su política cambiaria y ser tan exigente en la balanza de pagos como lo es en lo fiscal. No podemos gastar más pesos que los que creamos pero tampoco más dólares que los que creamos”, remarcó el ex dirigente del PRO.

El diputado insistió en que el rumbo económico debe modificarse: “El Gobierno tiene que cambiar su política macroeconómica y en específico su política monetaria”. Y agregó: “Cuando Milei te dice que no se puede gastar más que lo que tenemos yo digo que tiene razón. Pero me gustaría ver el mismo énfasis y consistencia que muestra en lo fiscal respecto de la balanza de pagos”.En ese sentido, advirtió que la estrategia oficial recurre a un atajo peligroso: “Tampoco podemos vivir con los dólares prestados, porque entonces aparece esta tentación muy populista de corto plazo que es tener una ilusión monetaria para la clase media de que el salario crezca en dólares y que haya un boom de consumo. Después llega la factura”.