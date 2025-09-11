Milei se comparó con el activista asesinado Charlie Kirk

El presidente argentino Javier Milei, se comparó con Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado recientemente, evocando los comienzos solitarios de ambos en la militancia derechista y defendiendo su gestión “con uñas y dientes”. Participó por videoconferencia de la cumbre "Europa Vive 25', celebrada por el partido ultraderechista español Vox este fin de semana.“Inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Algo por lo que seguramente también pasó Santiago Abascal en sus inicios o muchos de los referentes de este movimiento a nivel global”, afirmó.Desde la Casa Rosada de fondo, Milei leyó un discurso de menos de cinco minutos en el que agradeció a Abascal “por estar siempre, aun cuando todos me daban la espalda”. Luego centró sus palabras en el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, al que definió como un “mártir de la libertad”.Asimismo, cuestionó a la izquierda. "Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos, señaló.“Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio. Pero no debemos temerles, porque si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto”, aseveró.“Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, manifestó.Por último, recalcó: “En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos".Charlie Kirk, de 31 años, fue un influyente activista y comentarista conservador estadounidense que murió tras recibir un disparo en un evento universitario en Utah. En 2012 fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización sin ánimo de lucro estadounidense que milita los valores conservadores en los campus de los institutos, colegios y universidades.​​​​