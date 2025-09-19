La provincia de Chaco sextuplicó las compras al Laboratorio Suizo Argentina en 2025

En el marco del escándalo de coimas que salpica al Gobierno nacional, la provincia de Chaco registró un notable aumento en las compras de medicamentos e insumos a la droguería Suizo Argentina en los últimos meses.Este incremento coincidió con el acuerdo político que selló el gobernador Leandro Zdero con la fuerza que lidera Karina Milei. Según registros de la Tesorería General de la Provincia, el gobierno de Zdero multiplicó por más de siete los gastos con el laboratorio en un período de un año.Entre abril y agosto de 2024, las compras a Suizo Argentina sumaron $64.131.764,11. En el mismo período, pero de 2025, la cifra se elevó a $472.145.358,71.De esta manera, las cifras, que aún podrían aumentar con órdenes de compra pendientes, muestran un cambio drástico en los patrones de adquisición de insumos por parte de la provincia.