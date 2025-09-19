Milei culpó al "pánico político" por la fuerte suba del riesgo país y prometió "pintar el país de violeta" en las elecciones de octubre

El presidente Javier Milei atribuyó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país esta semana, que este viernes llegó casi a los 1500 puntos básicos como consecuencia de una fuerte baja de los títulos públicos argentinos.El mandatario señaló que hay una “descoordinación” entre la actualidad económica del país y la respuesta de los mercados frente a los logros que obtuvo la oposición en el Congreso con la aprobación de varias leyes que aumentan el gasto público.Para graficar esa “descoordinación”, argumentó que la Argentina es uno de los 5 países del mundo que se encuentra en superávit fiscal y la dinámica electoral explica la situación de los mercados.Milei aseguró que este proceso empezó en febrero de este año, cuando la oposición comenzó a “poner palos en la rueda”. “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”, dijo.Luego de ponderar los "logros económicos" de su gestión, como la baja de la inflación y su consecuente repercusión en el índice de pobreza, el Presidente arengó a los empresarios que lo escuchaban en Córdoba a seguir sosteniendo el modelo.“Sabemos que tener 30% de pobres es algo hiperdoloroso, es como estar a mitad de camino, pero la pregunta es: ¿qué hacemos? Y yo diría: “No aflojemos, sigamos para adelante”. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón y hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo, hay que seguir adelante", arengó.El titular del Poder Ejecutivo también les contestó a los dirigentes que le piden que realice una autocrítica. “¿Qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante cien años. ¿Qué quieren? Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario monetario, ya sabemos qué es esa receta”, replicó.Y desarrolló: “Dejó 57% de pobres, 70% de los chicos pobres, estábamos al borde de la hiper. Esa no es una solución”.De todas maneras, sobre el final de su discurso, el jefe de Estado reconoció que el crecimiento económico probablemente sufra una “pequeña pausa” como consecuencia en la volatilidad electoral. “Pero no tengan dudas de que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a salir y la Argentina va a ser grande nuevamente”, prometió.