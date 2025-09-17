20.09.2025 / NEGACIÓN

Milei calificó de chimento de peluquería los audios que apuntan contra Karina en el caso de las coimas en ANDIS

El presidente defendió a su hermana Karina y desestimó los audios que la vinculan con supuestas coimas como “chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial”. La polémica se dio en un acto de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, previo a las elecciones del 26 de octubre.




El presidente Javier Milei desacreditó el contenido de los audios que vinculan a su hermana Karina con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al calificarlos como “chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial”. Las declaraciones fueron realizadas durante un acto de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante el evento en el Parque Sarmiento, Milei pidió a sus seguidores “ponerse de pie y seguir peleando” y sostuvo que la oposición intenta desacreditar al Gobierno. “Me encanta que los kukas ahora son catadores de corrupción. Hablan de audios con chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial”, desestimó el Presidente.

Milei vinculó los señalamientos contra Karina con antecedentes judiciales como el que atravesó Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de su proscripción y encarcelamiento. “Ellos tienen una triple condenada por afanarse la guita de Vialidad Nacional. Cuando hacen el tres, quizás se refieren a las tres causas que le faltan”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado estuvo acompañado por su vocero Manuel Adorni, su hermana Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el candidato a diputado por Córdoba Gonzalo Roca. En su discurso, insistió: "El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Toda esta máquina de impedir es porque están cagados". 

“Hay que ponerse de pie y seguir peleando. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza. ¡Les pido que no flaqueen, sigan peleando, a no aflojar!”, cerró el acto Milei. 

Lo más leído

1

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

3

Kicillof defendió a Cristina Kirchner: Presa por causas absolutamente armadas

4

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

5

Milei se comparó con el activista asesinado Charlie Kirk

Más notas de este tema

Tras la renuncia de sus abogados, Spagnuolo será representado por un defensor oficial

20/09/2025 - RECAMBIO

Tras la renuncia de sus abogados, Spagnuolo será representado por un defensor oficial

La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa ANDIS y Spagnuolo deberá definir si colabora en la causa

18/09/2025 - FIN DEL PLAZO

La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa ANDIS y Spagnuolo deberá definir si colabora en la causa

Francos intentó desligar al Gobierno del caso de coimas en ANDIS: No tenemos idea, nunca hubo corrupción

17/09/2025 - DECLARACIONES

Francos intentó desligar al Gobierno del caso de coimas en ANDIS: No tenemos idea, nunca hubo corrupción

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.