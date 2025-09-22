Efecto Tequila: el antecedente mexicano que inspira la jugada de Bessent para la Argentina de Milei

En 1994 Washington liberó hasta 20.000 millones de dólares del Exchange Stabilization Fund (FEC), un fondo manejado de manera discrecional por el secretario del Tesoro, para evitar que la crisis mexicana arrastrara a todo el sistema financiero internacional. LPO recordó que el acuerdo se selló al margen del Congreso y estipulaba que, en caso de incumplimiento, EE.UU. podía intervenir directamente las cuentas donde México depositaba sus ingresos por exportaciones de crudo.

“Fue un pedido muy delicado en ese momento, un arreglo riesgoso porque iba en contra o por encima del Congreso mexicano y de la soberanía del país”, recordó Federico Rubli Kaiser, exfuncionario de Banxico y parte del equipo negociador. Además de la renta petrolera, el Tesoro exigió transparencia total en las reservas del Banco Central y un ajuste fiscal con recortes “que en un inicio parecían imposibles”.El paquete incluyó swaps de corto y mediano plazo, además de garantías para emisiones de bonos a diez años. México utilizó 12.000 millones y logró cancelar la deuda tres años antes del plazo, en enero de 1997, pagando más de 500 millones en intereses. “El Tesoro es más duro que el FMI —explicó Rubli Kaiser—, quiere resultados inmediatos y actúa en defensa de los actores del sistema financiero”.