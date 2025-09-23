El Banco Mundial desembolsará a la Argentina hasta USD 4.000 millones en los próximos meses

Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!



El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en  totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

El Banco Mundial anunció este martes que intensificará su apoyo a la Argentina con un paquete de financiamiento que podría alcanzar los USD 4.000 millones en los próximos meses, lo que coincide con las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con Donald Trump en busca de respaldo financiero internacional.El plan contempla una combinación de préstamos destinados al sector público junto con inversiones y capital movilizado para el sector privado. Según el organismo, los recursos estarán enfocados en áreas clave para mejorar la competitividad del país: la minería y los minerales críticos, el turismo como fuente de empleo y desarrollo local, la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de valor, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.En un comunicado oficial, el organismo subrayó: “Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”.El desembolso llega en un momento clave para la administración de Milei, que busca despejar dudas en los mercados mientras avanza en conversaciones con Estados Unidos y otros socios estratégicos. El refuerzo del Banco Mundial no solo aporta liquidez, sino que también envía una señal política de respaldo a la agenda de reformas impulsada desde la Casa Rosada.La estrategia oficial apunta a consolidar una transición hacia un modelo de mayor apertura y dinamismo económico, con el desafío inmediato de cumplir con los vencimientos de deuda previstos para 2026 con los acreedores privados.Con esta decisión, la Argentina suma un nuevo capítulo en su histórica relación con el Banco Mundial, que desde hace décadas participa de proyectos de infraestructura, energía y desarrollo social en el país. Ahora, la apuesta está en que los fondos frescos logren traducirse en inversión productiva y en un impulso concreto para sectores estratégicos de la economía.