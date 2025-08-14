Cumbre del PRO: a un mes de las elecciones, Macri insistió en mantener la prudencia

El expresidente Mauricio Macri encabezó este martes una cumbre con los candidatos del PRO de todo el país, en la sede del partido en el barrio porteño de San Telmo. Ante la prensa, minutos antes de ingresar, el líder amarillo enfatizó en que "es un momento para ser muy prudentes". Además, dejó ver la distancia que se gestó entre este y el presidente Javier Milei, al decir que hace más de un año que no se encuentran."Hace más de un año que no hablamos ni lo veo a Milei, pero yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”, afirmó el dirigente. Desde otra punta, el asesor cercano a Macri afirmó a otro medio que "el PRO siempre está para colaborar".Asimismo, se refirió al respaldo que Donald Trump planea dar a la administración libertaria, mientras intenta sortear graves deficiencias económicas: “El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa”.AGENDA AMARILLASobre la jornada con los candidatos, el exmandatario sostuvo: “Fue una muy buena reunión, me gustó mucho escuchar a todos los jóvenes que tenemos por todo el país y hoy son candidatos. Fueron contando qué pasa en cada una de sus provincias. La situación económica es muy distinta en mucho de los casos. Les dije con fuerza a trabajar hasta el 2026, para llevar las ideas del cambio que siempre hemos creído”.Ante la elección de octubre, pareciera que Macri habría dado libertad a los jefes de PRO en cada distrito para definir alianzas, puesto que, algunos candidatos comparten listas con LLA en provincias como Buenos Aires, la Ciudad, Catamarca y Misiones, mientras que en otros distritos competirán directamente con la fuerza libertaria.El encuentro fue coordinado por Facundo Pérez Carletti y, según confirmaron desde la conducción del PRO, el exmandatario no tenía previsto tomar la palabra. De antemano, el partido aclaró que la reunión no abordaría internas ni definiciones sobre la relación con La Libertad Avanza, sino que se trataría de una presentación de informes sobre su situación y expectativas de cara a los comicios del 26 de octubre.