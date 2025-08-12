16.09.2025 / Política

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez institucional"

A través de breve comunicado en redes sociales, el partido amarillo se pronunció por primera vez desde las elecciones bonaerenses y respaldó el Presupuesto 2026 anunciado ayer por el Presidente en cadena nacional.




A través de breve comunicado en redes sociales, el PRO se pronunció por primera vez desde las elecciones bonaerenses y respaldó el Presupuesto 2026 anunciado ayer por Javier Milei en cadena nacional. 

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", manifestó el PRO en su cuenta oficial de X.



Se trata de la primera referencia que realiza el partido liderado por Mauricio Macri sobre una decisión del gobierno nacional tras la derrota electoral del frente que integran ambos espacios en Buenos Aires y que se replica en otras 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires. 

Más allá de este respaldo institucional, dirigentes del macrismo com Cristian Ritondo y Diego Santilli apoyaron de manera individual el anuncio que realizó ayer el Jefe Estado. Inclusive, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también celebró que el Congreso pueda discutir las prioridades del gobierno nacional.

