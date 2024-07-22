23.09.2025 / CONFLICTO DE INTERESES

El posteo de Bessent que confiesa que el préstamo a Milei sería en beneficio de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de EEUU cruzó a una senadora demócrata por cuestionar el "salvataje" a la Argentina, recordándole que sus políticas le recuerdan a la "fallida agenda izquierdista de la oposición argentina". En esa línea, la acusó de aliarse con un "peronistas" norteamericano y denotó que el mayor beneficio irá para los "fondos invertidos en nombre de los trabajadores estadounidenses".




El posible rescate financiero a la Argentina no solo genera controversia dentro del país, sino que también, activó la disputa política en Washington. La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó al presidente Donald Trump por evaluar un préstamo a la gestión de Javier Milei, medida que tildó calificó de “rescate a un amigo corrupto” pagado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.  “Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina”, denunció la legisladora. 



La respuesta llegó con fuerza desde el propio Departamento del Tesoro. Scott Bessent, su titular, no solo defendió la negociación sino que atacó a Warren por sus antecedentes. “Las políticas económicas destructivas que ha impulsado desde que se incorporó al Senado en 2008 rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina”, lanzó, e incluso, llamó "compañero peronista estadounidense" a uno de sus aliados en el Congreso.

En esa línea, considerando el hipotético escenario en que el supuesto "american peronist" llegara a la alcaldía neoyorkina, “la senadora pedirá un rescate financiero cuando lleve a la ciudad a la quiebra”. También acusó a Warren de haber impulsado “la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden” y de, presuntamente, no actuar durante el gobierno de Barack Obama, cuando se presentó “una oportunidad histórica” para intervenir financieramente en América Latina.


Pero el punto más interesante de su mensaje quedó expuesto al describir el impacto económico que tendría, en beneficio del Trumpismo, el eventual préstamo a la Argentina. "Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer”, analizó Bessent en alusión a los "hedge funds" que especularon contra los bonos locales. En contraste, afirmó que “los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron”.

De esa manera, las palabras del funcionario denotan que el movimiento financiero que está bajo análisis en Washington no se presenta como una ayuda desinteresada para la administración de Milei, sino como una operación pensada para proteger inversiones y ahorros de largo plazo de ciudadanos estadounidenses. Es decir, los mayores ganadores no serían los argentinos sino los fondos que administran el capital de jubilaciones y trabajadores norteamericanos.

Mientras Milei busca cerrar un acuerdo que le permita oxigenar las reservas y mostrar respaldo político, el mensaje de Bessent expuso que la verdadera esencia de las negociaciones está ligada, inevitablemente, por los intereses económicos de Estados Unidos.

Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

Más notas de este tema

Más deuda: Caputo lanzó licitación para renovar vencimientos por $3,7 billones

22/07/2024 - DEUDA

Más deuda: Caputo lanzó licitación para renovar vencimientos por $3,7 billones

Acuerdo con el FMI: sube 10% el dólar ahorro y gravarán importaciones

23/07/2023 - ECONOMÍA

Acuerdo con el FMI: sube 10% el dólar ahorro y gravarán importaciones

El director de Aduanas dijo que al FMI le vamos a pagar con los dólares que genere el Gasoducto

29/06/2023 - ECONOMÍA

El director de Aduanas dijo que al FMI le vamos a pagar con los dólares que genere el Gasoducto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.