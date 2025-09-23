Jorge Taiana tildó al de Milei como "un gobierno marioneta del poder"

Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria bonaerense, afirmó que el Gobierno nacional intenta “naturalizar la injusticia, precarizar la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos, y que se gane cada vez menos”, y aseguró que desde el peronismo “no lo vamos a permitir”.

En esa línea, enfatizó que “otro país es posible” y sostuvo que esa perspectiva se vio en la provincia de Buenos Aires, con “este gobernador, Axel Kicillof, haciendo cosas para la gente sin tener recursos, porque se los niega el Gobierno nacional”.Taiana agregó que frente a “un Gobierno es una marioneta del poder, la resignación no es el camino”, y cuestionó la “batalla cultural” oficialista: “con lo que llaman batalla cultural quieren terminar con la voluntad y el sentido de justicia del pueblo argentino y por eso tenemos que pelear”.“La justicia social es un derecho, porque como dijo Evita donde hay una necesidad nace un derecho”, recalcó. Y completó: “No es verdad que la justicia social sea un robo, la desigualdad no es una condición natural, es el resultado de la explotación de los trabajadores y no vamos a dejar que eso sea aceptado como algo natural”. Para cerrar, advirtió que desde el oficialismo “quieren naturalizar la injusticia, que sea precarizada la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos, que se gane cada vez menos, que se puedan destruir las conquistas y derechos sociales, y nosotros vamos a decirle que no, con el pueblo en las urnas”.