23.09.2025 / ELECCIONES 2025

Jorge Taiana tildó al de Milei como "un gobierno marioneta del poder"


El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en Buenos Aires denunció que la Casa Rosada busca “precarizar la fuerza laboral” y “quitar derechos”. Señaló a Javier Milei por “gobernar al pueblo a través del terror” y llamó a frenarlo “con el pueblo en las urnas”.





Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria bonaerense, afirmó que el Gobierno nacional intenta “naturalizar la injusticia, precarizar la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos, y que se gane cada vez menos”, y aseguró que desde el peronismo “no lo vamos a permitir”.

El excanciller apuntó directamente al presidente Javier Milei, de quien dijo que “quiere gobernar al pueblo a través del terror, del castigo, del intento de doblegarlo”, aunque advirtió que “lo que sabemos es que el pueblo argentino no se va a doblegar y eso lo demostró la elección bonaerense del 7 de septiembre”.

En esa línea, enfatizó que “otro país es posible” y sostuvo que esa perspectiva se vio en la provincia de Buenos Aires, con “este gobernador, Axel Kicillof,  haciendo cosas para la gente sin tener recursos, porque se los niega el Gobierno nacional”.

Taiana agregó que frente a “un Gobierno es una marioneta del poder, la resignación no es el camino”, y cuestionó la “batalla cultural” oficialista: “con lo que llaman batalla cultural quieren terminar con la voluntad y el sentido de justicia del pueblo argentino y por eso tenemos que pelear”.

“La justicia social es un derecho, porque como dijo Evita donde hay una necesidad nace un derecho”, recalcó. Y completó: “No es verdad que la justicia social sea un robo, la desigualdad no es una condición natural, es el resultado de la explotación de los trabajadores y no vamos a dejar que eso sea aceptado como algo natural”. Para cerrar, advirtió que desde el oficialismo “quieren naturalizar la injusticia, que sea precarizada la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos, que se gane cada vez menos, que se puedan destruir las conquistas y derechos sociales, y nosotros vamos a decirle que no, con el pueblo en las urnas”.

Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

Más notas de este tema

Alberto Fernández cruzó a Trump por su injerencia y respaldo político a Milei: Despertate, Donald (wake up)!!!

23/09/2025 - POLÉMICA

Alberto Fernández cruzó a Trump por su injerencia y respaldo político a Milei: Despertate, Donald (wake up)!!!

Insólito: Petri negó una base conjunta con EE.UU. en Ushuaia pero dejó abierta una alianza más profunda

23/09/2025 - POLÉMICA

Insólito: Petri negó una base conjunta con EE.UU. en Ushuaia pero dejó abierta una alianza más profunda

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

23/09/2025 - Política

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.