23.09.2025 / POLÉMICA

Insólito: Petri negó una base conjunta con EE.UU. en Ushuaia pero dejó abierta una alianza más profunda

El ministro de Defensa desmintió que el Gobierno ofrezca una base naval compartida en Tierra del Fuego a cambio del préstamo que Javier Milei negocia con Washington, tal como difundió TN. Desde Nueva York, adelantó reuniones “trascendentes” con Donald Trump y la titular del FMI y marcó que “Argentina va a colaborar y a profundizar su alianza” con Estados Unidos.




El ministro Luis Petri descartó que la eventual ayuda financiera del Tesoro estadounidense incluya habilitar la operatividad de fuerzas norteamericanas en la base que se construye en Ushuaia. “No hay base naval conjunta, no hay proyecto”, afirmó en diálogo con C5N, luego de que versiones televisivas impulsaran la hipótesis de una concesión militar en el extremo sur.

El funcionario integra la comitiva que acompañará a Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. “Van a ser trascendentes, pero esperen que el Presidente ya las va a comunicar. Vamos a estar trabajando con el Presidente. Sin dudas, estamos en un mundo en guerra y la defensa es clave; Argentina ha hecho mucho por la construcción de la defensa”, señaló sobre los encuentros pautados con Donald Trump y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Evitó precisar contrapartidas de un eventual préstamo: “Eso es lo que vamos a charlar”.

Petri relató que ya conversó con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. “Una muy buena charla, donde estuvimos hablando hace dos meses atrás de que Argentina va a colaborar y va a profundizar su alianza con los Estados Unidos, pero eso tiene que ver con la charla del Presidente”, indicó, enfatizando el alineamiento estratégico que promueve la Casa Rosada.

Cabe recordar que en abril, el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, visitó el país y se reunió con el Comandante del Área Naval Austral, Guillermo Alberto Prada, para revisar proyectos en la Patagonia y el rol de Ushuaia como “puerta de entrada a la Antártida”. Un año antes, su antecesora, Laura Richardson, se había fotografiado con Milei en la capital fueguina para “monitorear los avances en el desarrollo de la Base Naval Integrada”, un antecedente que mantiene el tema en el centro de la discusión sobre soberanía y defensa.

