Alberto Fernández cruzó a Trump por su injerencia y respaldo político a Milei: Despertate, Donald (wake up)!!!

“DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volves a hacer con Milei!! intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia”, lanzó Alberto Fernández en una respuesta directa al posteo de Donald Trump en el que el exmandatario estadounidense celebra la gestión libertaria y le ofrece un “Complete and Total Endorsement for Re-Election as President”.
El mensaje de Trump, publicado en su red social, vuelve a cargar contra los gobiernos populares al atribuir el “total mess” económico a un “Radical Left President” y a comparar a Cristina Kirchner y al peronismo con “Crooked Joe Biden”. Con el libreto de siempre, aplaude el ajuste, el alineamiento automático y el rol de la Argentina como “fuerte aliado” bajo el liderazgo de Milei, en plena negociación por un salvataje financiero.
Fernández apuntó a la arista más sensible de esa movida: “¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”. El exjefe de Estado subrayó así la fragilidad del plan libertario y la dependencia de la Casa Rosada respecto del Tesoro norteamericano.
“De todos modos, si Donald Trump —cómplice de Macri en el endeudamiento argentino— apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”, remarcó, en una clara invitación a frenar en las urnas el ajuste perpetuo que promueven los socios de la derecha local y extranjera.
Fernández cerró con una posdata que reaviva viejos fantasmas de negocios opacos en la era macrista: “PD: Trump, si vas a hacer negocios con Milei, pregunta para quien es el 3%”. La frase funciona como dardo final en un contexto en el que Milei busca dólares a cualquier precio, mientras el pueblo paga las consecuencias de un programa de hambre y entrega.