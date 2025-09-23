Tras otro endeudamiento con EEUU, los bonos suben 11% y el Riesgo País cae por debajo de los 1.000 puntos

Los bonos soberanos en moneda dura lideran la suba con el Bonar 2029, que trepa 11,1%, seguido por el Bonar 2030 (+9,3%), el Bonar 2041 (+8,5%), el Global 2046 (+8,3%), el Global 2029 (+7,1%) y el Bonar 2035 (+6,8%). Con ese envión, el riesgo país cede 11,5% hasta 964 puntos básicos, por debajo de la barrera simbólica de 1.000, un movimiento atado a expectativas más que a anuncios concretos sobre financiamiento externo.