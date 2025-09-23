Tras otro endeudamiento con EEUU, los bonos suben 11% y el Riesgo País cae por debajo de los 1.000 puntos

El rebote de los títulos en dólares y de los ADR en Wall Street tomó envión con la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, mientras el mercado espera precisiones sobre el “auxilio” del Tesoro de Estados Unidos. El S&P Merval anota alzas en dólares, aunque opera mixto en pesos.
