"Argentina será próspera": el mensaje de Caputo tras la reunión con Trump en EEUU

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, calificó de "emocionante" la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la negociaciones para recibir un salvataje económico.“Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!. Argentina será próspera!”, afirmó el ministro en Twitter.Y sumó: "Fue emocionante, superó mis expectativas".“Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump Gracias Secretario @SecScottBessent Gracias Secretario @marcorubio”, cerró el ministro.